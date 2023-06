Cds: “Il dopo Spalletti potrebbe essere lui…”

Dopo l’addio di Spalletti, si sono aperti i casting per individuare il nuovo allenatore del Napoli, guidati e svolti da Aurelio De Laurentiis in persona. Tra i magnifici dieci contattati direttamente dal presidente azzurro, spunta il nome di Roberto Mancini.

“DeLa ha pensato anche a lui come già accadde un bel po’ di anni fa – dopo Donadoni – e lo ha chiamato (…) chiacchierando del più e del meno, chiedendogli intenzioni e programmi e poi del Napoli. Certo. La squadra campione d’Italia ma anche una squadra giovane, piena di talento, di Kvara e Osi. Di Lorenzo e Meret, Politano e Raspadori: tutti ragazzi di Mancini, della sua Italia; tre dei quali convocati per la Final Four di Nations in programma in Olanda dal 14 al 18 giugno con i padroni di casa, la Spagna e la Croazia (tranne Politano, per altro infortunato).

Già, la Nazionale: il club non andrebbe di pari passo, va da sé, ma la storia va letta e maneggiata con enorme cautela in attesa di eventuali sviluppi. Il contatto è stabilito, per il momento, e Mancini ha registrato anche un po’ spiazzato, se vogliamo; ma il profilo è di assoluto spessore, altissimo e di caratura internazionale. Lui è un manager, un boss all’inglese, un uomo (chic) di mondo e di Champions: il grande obiettivo, il grande sogno di De Laurentiis“

