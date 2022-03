CdS, Giordano: “Senza la traversa di Pavoletti il campionato avrebbe un’altra prospettiva. Rigori? Il mondo arbitrale non può far finta di niente”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Giordano, giornalista.

“Atalanta-Napoli? Non so se è una gara spartiacque. Il Milan ha vinto 3 partite 1-0, tutte diverse. Ma non credo che ci saranno gare in cui potranno essere bravi a gestire. Milan e Juventus comunque arriveranno benissimo al prossimo turno. Capiremo se sarà una sfida tra Napoli, Milan e Inter o solo Napoli e Milan. Vedremo anche se la Juventus potrà entrare in corsa. Senza la traversa di Pavoletti il campionato avrebbe un’altra prospettiva.

Rigori? Bisogna decidersi, certe cose o si danno o non si danno, bisogna mettere un attimo fuori la testa dal proprio orticello. Mettiamoci nei panni del Torino che non prende un rigore solare contro l’Inter, nei panni del Cagliari che si chiede perché non si vada al VAR, oppure nei panni della Lazio a cui manca un rigore contro la Roma. Il mondo arbitrale non può far finta di niente, così come il designatore, che deve fare scelte drastiche in base al rendimento degli ultimi tempi. Sa chi sta bene e chi no. Bisogna sapere chi è in condizione di arbitrare non solo i big match ma anche Genoa-Cagliari, che per loro vale una vita.

Lobotka? Oggi sembra la normalità ma se pensiamo a luglio sembrava si fossero perse le tracce.

Politano sorpresa in Nazionale? No, sta facendo molto bene, potrebbe dare soluzioni alternative se restasse nel gruppo dei convocati ufficiali. Ci sono giocatori in grande condizione come Berardi, che può cambiare tutto con una giocata.

Nicolato si lamenta della mancanza di giovani in Serie A? Forse ha ragione, forse no. Perché qualcosa c’è onestamente. Li ha l’Atalanta, li ha il Sassuolo. Nel Napoli c’è Zanoli, che peraltro ha chance di giocare a Bergamo”.

