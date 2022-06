CdS: “Fabian, la Premier “bussa” 4 volte, fissato il prezzo dello spagnolo”

Il Corriere dello Sport, nella edizione odierna, si focalizza sul mercato azzurro e Fabian Ruiz, sul quale avrebbero messo gli occhi ben 4 club importanti della Premier, intenzionati ad assicurarsi le prestazioni dello spagnolo, ricordiamo che il suo contratto con il Napoli scade il 30 giugno 2023, e che non ha mai voluto il rinnovo.:

“Un mercato che comincia a muoversi intorno a lui, anche perché è di un fior di giocatore di 26 anni che si parla: il Newcastle è ancora interessato, proprio come a gennaio, e di recente hanno raccolto informazioni anche Arsenal, United e City. Il nodo, ovviamente, è relativo alle richieste e all’opportunità di arrivare su di lui investendo zero euro: se non rinnoverà, infatti, già a gennaio potrebbe firmare con qualsiasi altro club da svincolato

Un po’ com’è accaduto a Insigne; un po’ come potrebbe accadere al neo trentunenne Koulibaly. Altre storie. Tutto, insomma, dipenderà dalla valutazione, dalla cifra che il Napoli chiederà per lasciarlo andare: l’idea iniziale è di ricavare 30 milioni, magari anche 25 più 5 di bonus, ma è logico che per individuare una soluzione che faccia felici tutti sarà necessario trovare notevoli punti d’incontro”

