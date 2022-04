CdS, ed il mercato del Napoli: Kvaratskhelia ed Olivera, e non solo…altri nel mirino

Il Corriere dello Sport, nella edizione odierna, ripota una notizia di mercato che riguarda il club azzurro. Infatti sembra che dopo gli ormai probabili arrivi di Kvaratskhelia e Olivera, il Napoli pare abbia messo gli occhi su altri talenti del campionato italiano. Ecco quanto riporta Il Corriere dello Sport su queste notizie nella edizione odierna:

In vista del mercato estivo, il Napoli si è già portato avanti. Alle uscite di Insigne, Ghoulam, Malcuit, forse Ospina e Mertens, ha già risposto con l’ingaggio del giovane Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno, che andrà a coprire quella fascia sinistra rimasta sguarnita, si è già sottoposto alle visite mediche e costerà al club partenopeo circa dieci milioni di euro (con un milione di bonus). Inoltre, il Napoli e vicinissimo a Mathias Olivera del Getafe, Club con il quale c’è un accordo verbale sul 24 enne uruguaiano che andrebbe ad aggiungere gamba e soluzioni alla fascia sinistra. Non è finita qui. Per cotruire la squadra del futuro il club partenopeo guarda anche ai giovani già militanti nel nostro campionato ed è così che sui taccuini azzurri ci sono Traore del Sassuolo e Barak del Verona assieme al genoano Cambiaso e all’empolese Asllani

