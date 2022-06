CdS ed i pensieri di mercato: ” Me lo vendi? Mi dimetto!”

Il Corriere dello Sport, nella edizione odierna, prova ad entrare nei pensieri del tecnico azzurro, Luciano Spalletti, immaginando una vendita di Kalidou Koulibaly in questa sessione di mercato:

“Spalletti legge i giornali e fa spallucce. Se lo può permettere, perché con De Laurentiis il rapporto è complicato ma onesto. Lui non sarà mai l’allenatore che getta sul lastrico la società per cui lavora con richieste folli. Magari avrebbe anche voglia di farlo, ma proprio non ce la fa, non è nelle sue ruvide ma immodificabili corde. Le sue pretese sono poche ma chiare. Scolpite. Un solo giocatore su cui è pronto allo scontro frontale. Koulibaly. Me lo vendi? Un secondo dopo mi dimetto”.

