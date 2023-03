Cds e’ la storia del Napoli legata alla 10. Diego e’ unico! Ma Kvara…Giordano Si, Bagni Ni…

Nel post partita di Napoli-Atalanta, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha paragonato lo splendido gol di Kvara ai gol che segnava Diego Armando Maradona. E allora: perché non dare la 10 a Kvara? Il Corriere dello Sport ricorda quando Ferlaino ritirò la maglia di Maradona.

“La sera in cui Luca Ferlaino andò dal papà, l’ingegnere degli scudetti, del Napoli c’era la polvere e la memoria: a

Brusson, in un ritiro pigro, con il passato a far pressione e un futuro colmo di paura, le notti si riempirono di sensazioni malinconiche, il rimpianto d’un tempo perduto. «Perché non ritiriamo la 10?». E Corrado Ferlaino annuì”.

Oggi il quotidiano sportivo chiede un parere a due grandi ex del Napoli, Bruno Giordano e Salvatore Bagni. Giordano darebbe volentieri la 10 a Kvara.

«Io lo farei. E sarebbe anche il desiderio di Diego, conoscendolo: dico di più, ne sarebbe orgoglioso. Credo che Kvara sia un degno erede: certo è inavvicinabile al più grande di tutti i tempi, lui come chiunque altro, ma la bellezza dei suoi gesti, la sua eleganza, meriterebbero un riconoscimento del genere».

Bagni è più restio…

«Diego non si arrabbierebbe se venisse riconsegnata una maglia con il suo numero, però… Kvara è fenomenale però il rischio di avvitarsi su un paragone esisterebbe. Credo che fondamentalmente sia giusto che Maradona resti irripetibile com’è stato e magari, chissà, probabilmente questo è anche il pensiero di Kvara».

