CdS: “Demme al passo d’addio, in quattro per sostituirlo”

Diego Demme, sembra essere lui uno degli indiziati nelle caselle cessioni del Napoli. Ne scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport che riassume la situazione legata al possibile addio del centrocampista classe ’91:

Ha cambiato agente e vorrebbe anche cambiare la sua posizione dopo una stagione piuttosto avara di soddisfazioni e minuti. Piace al Valencia e in Germania e attende un incontro con il club, Diego il tedesco, ma se le strade alla fine si separeranno è ovvio cominciare a fare delle valutazioni in chiave futura.

Nell’ottica di un cambio di guardia e dunque di un potenziale acquisto che, vale la pena ripeterlo fino alla noia, il ds Giuntoli non completerà fino a che non sarà aperto il fronte delle cessioni. Il dossier dei profili, però, è vario e ampio. Quattro almeno, quelli sondati e anche trattati con una certa circospezione, senza affondare un colpo che in assenza di uscite resterebbe in canna. Per la precisione: Adrian Tameze del Verona; Mattias Svanberg del Bologna; Nahitan Nandez del Cagliari; Morten Thorsby della Samp”.

