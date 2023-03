CdS: “De Laurentiis, Europa non sara’ una passeggiata di salute…”

Aurelio De Laurentiis, ieri, l’a detto a gran voce, superando quella scaramanzia che lo accompagna da sempre e che, questa sì, lo rende un po’ napoletano. “Scudetto o Champions? Mi auguro tutti e due“. Senza peli sulla lingua, ma chi se lo aspettava diverso non conosce il personaggio, la sua comunicazione ruvida e senza fronzoli, il suo andare dritto al punto.

Ne ha avuto per tutti, ieri, a Santa Maria Capua Vetere nel corso della presentazione del corso “La giuridicità delle regole del calcio“: Fifa, procuratori, il mondo del calcio che non va e che chiede un riammodernamento.

Già, l’Europa? E’ sogno proibito di una notte di metà inverno o è un traguardo possibile? Se l’è chiesto oggi il Corriere dello Sport, ecco quanto evidenziato da persemprenapoli.it:

“Con l’Eintracht, il Napoli si rivedrà il 15 marzo, partirà avvantaggiato di due gol, avrà al fianco cinquantamila tifosi e comunque dovrà starsene ad annusare l’aria, che in Europa e con i tedeschi non è mai salubre: non sarà una passeggiata di salute, come s’è intuito in Germania, come ricorderà Spalletti e chiunque conosca le insidie del calcio, le sue perfide traiettorie che vanno oltre la logica e l’ottimismo di pancia. Poi, e se dovesse andare come lascia sospettare quello 0-2 persino striminzito rispetto all’enormità delle occasioni create, si entrerà in quel vicolo oscuro che si chiama sorteggio, privo di vincoli e di restrizioni, in cui ovviamente non esisteranno più i benefici – come per gli ottavi – del primo posto nel girone, e il pericolo si avvertirà nelle palline, libere di rotolare con la complicità del destino: potrebbero trascinare davanti a una Top Star o inchiodare in un derby. E se il Napoli dovesse approdare tra le prime otto, traguardo mai raggiunto nel corso dei suoi 97 anni di esistenza, sarà comunque vietato storcere il naso dinnanzi all’abbinamento“.

