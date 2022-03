CdS: Che errore esonerare Ancelotti da parte di Adl.

Si torna a parlare di Carlo Ancelotti, la gara “trionfale” dei Blancos contro il PSG di Messi e Mbappe‘ in Champions, fa tornare alla memoria di quando Adl esonero’ Carletto definendolo ormai un tecnico “bollito“. A mettere il dito della piaga al numero uno del Napoli, e’ il Corriere dello Sport, che nell’ edizione odierna sottolinea il grande errore commesso dal presidente nell’ esonerare frettolosamente il tecnico di Reggiolo apostrofandolo Bollito! Vi riportiamo le parole del quotidiano sportivo romano in merito a questa vicenda:

“In Italia più di una persona si chiede come sia stato possibile che il Napoli lo abbia liquidato come se facesse un altro mestiere. Quante gliene hanno dette. Bollito, pensionato, in cerca di una sistemazione per il figlio. Ma in tanti ancora lo rimpiangono. De Laurentiis, che commise l’errore più grave della sua presidenza, arrivò a dire: «Carlo, per me non sei fatto per il tipo di calcio che vogliono a Napoli, il calcio a Napoli è un’altra cosa». Frase che riletta oggi suona come una condanna tombale per quella città. Ancelotti deve accontentarsi di essere il re di Madrid. Non si può avere tutto dalla vita”.

