CdS: Caso Juventus-Plusvalenze, Giudici minacciati di morte!

Il caso Juventus continua a scuotere il calcio italiano, sono in arrivo altre decisioni nei confronti del club bianconero. Il Corriere dello Sport ha riportato alcuni aggiornamenti molto eloquenti.

“Colpi bassi, video rubati, frasi estrapolate dai contesti e post sui social da usare nel momento opportuno. Non vi è dubbio che il clima intorno ai giudici chiamati ad esprimersi sul caso Juve sta diventando pesante tanto da preoccupare le istituzioni ed i magistrati stessi”

“Alcuni di questi ha ricevuto perfino minacce di morte. I magistrati sportivi si sentono soli sul caso Juve, sovraesposti e facili bersagli. E mentre si attende il ricorso della Juve al Collegio di Garanzia più di qualcuno comincia a riflettere sulla possibilità di fare un passo indietro, visto che gli incarichi sono di natura volontaristica e in molti casi non prevedono retribuzione”, riferisce il noto quotidiano sportivo. Un brutto clima che non sembra piacere a nessuno.

Cosa aggiungere, se non l’ennesima pagina di un paese che non gradisce le “regole” neanche quelle sportive!…E se penso che qui si parla di calcio, di tifo, passione, trasporto, e vi sono degli atti intimidatori di natura indecente, e si “costringe” a fare un passo indietro perche’ soli e “bidonati”, riferimento ai giudici minacciati, beh, allora, non perde solo il calcio, ma tutti quei ragazzi che hanno sempre visto il pallone come il gioco piu’ bello del mondo, sognando di essere Maradona o Messi. ,Oggi invece, purtroppo per i sognatori, si prova ad estirpare la radice malata ,ma c’e’ chi invece, vuol lasciar morire l’albero dei sogni!

