CdS: Brenardeschi a zero, idea per le ali azzurre

Federico Bernardeschi e’ un ‘ altra idea per il Napoli, infatti se ne parla nella edizione odierna de Il Corriere dello Sport, visto che il 30 giugno si libera a zero dalla Juventus

“Piace Berardi, è il profilo ideale per caratteristiche e numeri (15 gol e 17 assist in campionato), potrebbe lasciare il Sassuolo e sarebbe felice di giocare per la prima volta in Champions League. Può diventare un’opportunità Bernardeschi che si svincolerà dalla Juventus”.

