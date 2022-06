CdS: “Bernardeschi per sostituire Politano”

Federico Bernardeschi, con molta probabilita’, sara’ il sostituto di Matteo Politano, destinato a lasciare Napoli, perche’ poco utilizzato dal tecnico Spalletti. destinazione piu’ probabile per l’ attaccante romano, e il Valencia, allenato dal ex tecnico azzurro Gattuso, espressamente richiesto alla societa’ spagnola.

Il Corriere dello Sport , nella edizione odierna, conferma quanto evidenziato in precedenza:

L’ ex Juventus arriverà soltanto in caso di una partenza sugli esterni d’attacco: “Nei progetti del Napoli, invece, Bernardeschi è l’uomo giusto per sostituire Politano in caso di partenza”.

