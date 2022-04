CdS: “Ancora escluso Zielinsky contro la Roma”

Piotre Zielinsky si avvia verso la terza esclusine in campionato, la quinta in generale, in una gara fondamentale nella corsa scudetto contro la Roma di Jose Mourinho, e quanto pubblicato nella edizione odierna de Il Corriere dello Sport:

“Torna Anguissa, gioca Lobotka e la mediana dovrebbe essere completata da Fabian, scrive il quotidiano: “L’esclusione eccellente dovrebbe essere quella di Zielinski. E se l’indicazione – molto fondata – sarà confermata dalle scelte definitive di Spalletti sarà la terza volta in cinque partite che Piotr comincerà la giornata seduto in panchina”.

