CdN: “Si prepara il rinnovo di Lozano, E si guarda al futuro”

Rinnovi, iniziati i contatti con Zielinski e Lozano“ è il titolo che campeggia sulla prima pagina dell’edizione odierna di Cronache di Napoli in merito alla squadra partenopea. La dirigenza azzurra, infatti, cercherà di blindare due calciatori che si sono rivelati imprescindibili nella rosa di Luciano Spalletti. Cristiano Giuntoli si sta muovendo per blindare questi due elementi. Si tratta di due calciatori che in questa stagione stanno facendo molto bene e sono ancora relativamente giovani.

In entrata, invece, si pensa a Samardzic dell’Udinese e Cragno portiere del Monza. Secondo Cronache di Napoli questi due calciatori sarebbero perfetti per rafforzare la squadra azzurra nella prossima stagione. Il primo è un centrocampista talentuoso e di grandi prospettive, il secondo invece è un portiere che sta dimostrando di essere pronto per una grande piazza. Ricordiamo che il contratto di Alex Meret è in scadenza nel 2023, il suo futuro non è certo.

