CdM su Gaetano: “Se non dovesse restare, pronte gia in 4 a prenderlo…”

Gianluca Gaetano, che ha disputato il campionato di B ,e vinto ,con la Cremonese, neo promossa in Serie A, sara’ in ritiro a Dimaro con gli azzurri, sperando di convincere Spalletti ad integrarlo definitivamente nella rosa. Ma secondo il Corriere del Mezzogiorno, nella edizione odierna, se cio’ non dovesse accadere, ci sono 4 squadre alla finestra, pronte a prenderlo:

“Gaetano, impegnato con la Nazionale Under 21, sarà valutato durante i ritiri. Spalletti lo osserverà con attenzione e, in relazione anche alle eventuali uscite, si capirà anche quanto spazio potrebbe riuscire a strappare. Se il Napoli dovesse decidere per un prestito, ci sono già quattro società pronte: il Torino e il Sassuolo in serie A, il Parma e il Genoa in B”.

