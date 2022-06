CdM: “Offerta di 4,5 milioni a Koulibaly per trattenerlo…”

Si ptrebbe dire, Koulibaly questa e l’ultima offerta, il Napoli pur di trattenerlo offre il massimo, tra netto e bonus, ora vedremo se Kalidou, che e’ in un momento di riflessione anche per impegni con la propria Nazionale, cosa decidera’ al suo ritorno. Il Corriere del Mezzogiorno, spiega cosi la situazione:

” “Kalidou ha chiesto al patron di intavolare la discussione con il suo agente Ramadani, s’attende un incontro per approfondire questo dialogo, nel frattempo il direttore sportivo Giuntoli prova a mediare tra le parti e a costruire le condizioni per un’eventuale intesa. Non arrivano intanto spifferi di offerte congrue per Koulibaly, il Barcellona, che finora è parso il club più interessato, è concentrato sul taglio al monte ingaggi che deve realizzare entro il 30 giugno. Senza un accordo sul rinnovo del contratto, potrebbe anche restare a scadenza confidando nella vetrina del Mondiale”.

