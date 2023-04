CdM: La Prefettura di Napoli “chiude” la citta’ nel week end

L’edizione odierna de “Il Corriere del Mezzogiorno” ha fatto il punto sull’ordine pubblico in città’ previsto per il weekend di Napoli-Salernitana, gara che potrebbe significare Scudetto per gli azzurri.

Napoli, le autorità sono al lavoro per organizzare la gestione dell’ordine pubblico in vista del week-end. Con la SSC Napoli che si appresta a vincere lo scudetto, il Comicon che riunirà migliaia e migliaia di giovani alla Mostra d’Oltremare, e poi la partita di basket Napoli-Pescara, si prospetta un fine settimana infuocato. Ecco perché ieri alla Prefettura di Napoli è stata stabilita la chiusura del centro cittadino con 90 varchi presidiati dalle forze dell’ordine per la partita del Napoli. Saranno 2.000 gli agenti che arriveranno da Roma come rinforzo previsto dal Viminale. Esercito e Vigili del Fuoco, invece, tuteleranno i monumenti da possibili atti vandalici

L’idea è quella di vietare l’uso delle automobili dal centro storico fino a Fuorigrotta! Tutti a piedi dunque, con la possibilità di spostarsi solo con i mezzi pubblici ed evitare così di intasare la città. Non è chiaro se si potranno usare moto, scooter e motorini:si sta valutando se concedere una deroga al loro transito. Oltre a questo, per la festa scudetto la Prefettura è pronta ad organizzare varchi di presidio in tutta la città e sono stati già allertati i Vigili Urbani nel caso fossero necessari dei rinforzi (che arriveranno anche da Roma). Ai Vigili spetterà presidiare la zona pedonalizzata che andrà dal centro allo stadio Maradona, dove a pochi passi si terrà anche il Comicon. Si crede che potranno arrivare circa 110mila persone concentrate nella zona.

