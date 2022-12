CdM: “Amir Rrhamani pronto per Gennaio”

Amir Rrahmani sta recuperando dal lungo infortunio che l’ha tenuto lontano dai campi, costringendolo a saltare buona parte dell’avvio di stagione del Napoli

Ma come ha funzionato la difesa partenopea senza di lui? A parlarne, il Corriere del Mezzogiorno, ecco quanto evidenziato da persemprenapoli.it:

“Rrahmani si è fermato lo scorso 9 ottobre per una torsione innaturale durante Cremonese-Napoli, tra campionato e Champions League ha saltato nove gare. Il Napoli è riuscito a superare anche il peso di quest’assenza ma il suo recupero è prezioso sul lungo periodo. Rrahmani è un riferimento sia nella fase di non possesso che nella costruzione dell’azione dal basso. Qualche segnale s’intravede anche nei dati: nelle dieci partite senza Rrahmani il Napoli ha subito nove gol, nelle undici in cui ha potuto contare sul difensore kosovaro soltanto otto. Rrahmani ieri ha svolto lavoro personalizzato in campo, il suo recupero sarà graduale con l’obiettivo di averlo in buone condizioni per la partita contro l’Inter del 4 gennaio”.

