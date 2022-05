Cavani, il fratello-agente: “Il ritorno in Italia? E’ una possibilità”

Cavani è in uscita dal Manchester United. L’attaccante ex Napoli ha il contratto in scadenza e alcuni club della Serie A ci stanno pensando seriamente.

A confermare l’interesse è stato fratello-agente dell’centravanti uruguaiano.

Walter Guglielmone, fratello-agente, ha parlato del futuro di Edinson Cavani ai microfoni di Serie A News. Ecco quanto estrapolato:

Fiorentina?

“Sinceramente noi non abbiamo avuto contatti con la società di Commisso, potrebbe essere un interesse da parte del club al momento”.

Rientro in Italia?

“Tutto è possibile”.

