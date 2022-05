Cava de Tirreni: Il 31 Maggio il Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Citta’ di Cava de Tirreni”

Si terra a Cava de Tirreni, dal7 al 11 Giugno 2022, il Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni“, giunto al 30simo anno. Si tratta di 72 formazioni in rappresentanza di 3 Paesi ai nastri di partenza di questa edizione, che sarà caratterizzata anche da iniziative di promozione culturale e territoriale.

Martedì 31 maggio 2022, alle ore 19.00, presso l’Hotel Victoria Maiorino di Cava de’ Tirreni (SA), si terrà la conferenza stampa di presentazione della 31ª edizione del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni”, in programma dal 7 all’11giugno 2022 sui campi di Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore (SA), Nocera Superiore (SA) e Mercato San Severino (SA).



72 formazioni in rappresentanza di 3 Paesi, 9 categorie, 135 incontri: sono i numeri di questa edizione, che si preannuncia di particolare prestigio. Il programma stilato dal Comitato Promotore, infatti, unisce alla componente sportivo-agonistica, di alto livello, una serie di importanti iniziative di promozione culturale e territoriale.



Tutti i dettagli della 31ª edizione, unitamente al nome del testimonial, saranno rivelati in occasione della conferenza stampa di presentazione, alla quale interverranno:

– Vincenzo Servalli, Sindaco di Cava de’ Tirreni;

– Carmine Zigarelli, Presidente del Comitato Regionale Campania FIGC – LND;

– Roberto Ronga, Presidente della Sezione AIA di Salerno;

– Carmine La Mura, Presidente della Sezione AIA di Nocera Inferiore;

– Massimo Santoriello, Presidente della Cavese;

– Nicola Pisapia, Presidente del Comitato per la Promozione dei Gemellaggi di Cava de’ Tirreni;

– Carmine Giordano, Direttore commerciale dei Centri Verrengia di Salerno;

– Giovanni Bisogno, Presidente Comitato Promotore Torneo Internazionale “Città di Cava de’ Tirreni”.



La stampa e la cittadinanza sono invitate a partecipare.



Per info e contatti:

Comitato Promotore, via Starza 27 – 84013 Cava de’ Tirreni (SA). Telefax: 089.466172; cell: 368.3939976; web: www.torneointernazionaledicava.it; e-mail: info@torneointernazionaledicava.it

