Franco Causio, ex calciatore della Juventus, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del Calcio Napoli, per rilasciare alcune considerazioni.

Causio, ecco le sue dichiarazioni:

“Il Napoli può giocare con diversi moduli, non solo con una punta sola. Osimhen e Simeone possono anche giocare insieme. Eppure è chiaro che ora come ora manchi qualcosa al Napoli. Mancano per esempio giocatori di personalità.

Purtroppo calciatori del genere non si trovano al supermercato. Insigne, Koulibaly e Mertens sono tutti calciatori di grande temperamento. Se non li hai c’è un problema. Ora tocca a Spalletti amalgamare il collettivo. Nessuno può dire arrivo e faccio il leader. Il leader lo scelgono i compagni”.

