Causio: “Complimenti al Napoli per il mercato. CR7 aiuterebbe i giovani”

Nel corso della trasmissione ‘Radio Goal‘ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Franco Causio. L’ex giocatore ha parlato del Napoli che domani affronterà la Fiorentina. In oltre ha commentato il possibile arrivo in azzurro di Cristiano Ronaldo.

La sfida contro la Fiorentina sarà sicuramente una partita più difficile. Ma io credo che comunque il Napoli sia forte e possa mostrare le sue qualità. Spalletti è un ottimo allenatore.”

Su Kvara

“Kvara è un giocatore molto interessante. Ha avuto un approccio molto importante con il Napoli anche in virtù del suo compito quello sostituire Insigne. Complimenti agli azzurri per averto scovato”.

Sulla proposta di De Laurentiis al Manchester United

“Penso che la proposta di De Laurentiis al Manchester United sia una provocazione, poi se il club inglese accetta sarebbe comunque un grande affare. Ronaldo è un campione. Poi Napoli fa bene a tutti, anche lui si emozionerebbe al Maradona”.

Sul possibile arrivo di Ronaldo

“Con l’arrivo di Ronaldo i ragazzotti del Napoli crescerebbero molto. Lui è un grande professionista anche in allenamento lavora al massimo e farebbe solo del bene in uno spogliatoio così giovane come quello azzurro”.

