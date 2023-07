Categoria Disabili al Maradona, Questi Sconosciuti! Il Napoli si dimostra assente, ed il Comune invece mantiene la parola data…

Il Comune di Napoli ha rispettato le promesse e, dopo l’istanza presentata da Assoutenti, ha avviato formalmente un tavolo di confronto sulle problematiche legate all’accesso dei disabili allo Stadio Maradona, tavolo che si insedierà il prossimo 27 luglio.

Come si ricorderà lo scorso 26 maggio l’associazione dei consumatori aveva denunciato come lo Stadio Maradona fosse off limits per i cittadini disabili a causa della scarsa disponibilità di posti a loro dedicati e delle difficoltà nelle prenotazioni dei biglietti per le partite del Napoli. L’amministrazione comunale aveva risposto a stretto giro annunciando interventi per risolvere le criticità presso l’impianto e annunciando l’apertura di un tavolo coinvolgendo tutte le parti in causa.

Promessa mantenuta, con l’Assessore alle politiche sociali, Luca Trapanese, che ha indetto la prima riunione del tavolo di confronto per il prossimo 27 luglio alle ore 15, convocando Assoutenti in qualità di promotore dell’iniziativa.

”In tempi rapidi l’assessore Trapanese ha istituito il tavolo e convocato le parti: siamo orgogliosi di partecipare a questa iniziativa al fianco del Garante regionale dei disabili, Paolo Colombo, e auspichiamo un intervento della Società Calcio Napoli, in questi giorni impegnata nel ritiro della squadra campione d’Italia, affinché dimostri la sua reale attenzione alle problematiche segnalate, tra le quali spicca quella relativa al grave malfunzionamento tecnico delle prenotazioni online gestite da Ticketone che non ha in sostanza permesso alle persone con disabilità l’acquisto online dei tagliandi durante l’anno” – afferma il presidente di Assoutenti Napoli Città Metropolitana e Vice Presidente Nazionale, Gabriele Melluso.

“Prendiamo atto con piacere della disponibilità del Comune di Napoli ed auspichiamo vivamente che all’incontro si materializzi medesima sensibilità anche da parte della SSC Napoli e della TicketOne S.p.A.” – dichiara l’avv. Michele Macrino, Presidente della Consulta dei cittadini con disabilità del Comune di Portici. “L’occasione è propizia perchè lo scudetto cucito sulle nuove divise della squadra cittadina non rappresenti solo un primato sportivo, ma testimoni che la città di Napoli continua a confermarsi campione di solidarietà e di inclusività” – aggiunge l’avv. Giuseppe Sorrentino, incaricato come difensore di fiducia da Assoutenti Napoli.

