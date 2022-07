Castel di Sangro, il report: lavoro personalizzato per quattro azzurri

Terza mattinata di lavoro per il Napoli di mister Spalletti, nella seconda parte del ritiro a Castel di Sangro, presso lo stadio Teofilo Patini.

Il gruppo dopo una prima fase di attivazione in campo ha svolto esercitazione tecnica e esercitazione tattica finalizzata alla conclusione. A chiusura di sessione lavoro aerobico.

Ounas e Petagna hanno svolto personalizzato in campo. Fabian ha svolto lavoro personalizzato in piscina. Zanoli ha svolto personalizzato in palestra. Contini ha svolto l’intera seduta in gruppo. Oggi pomeriggio la seduta sarà a porte chiuse. Lo si apprende dal sito ufficiale del Calcio Napoli.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati