Luciano Spalletti ha diretto il secondo allenamento del nuovo Napoli del ritiro precampionato di Castel di Sangro:

Allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro gli azzurri dopo una prima fase di attivazione in palestra hanno svolto una partitella a campo ridotto con 5 porticine, poi la seconda parte della mattinata è stata dedicata interamente ai movimenti difensivi e offensivi.

Secondo quanto visto durante il ritiro di Castel di Sangro, alcuni azzurri durante l’allenamento mattutino hanno svolto alcune sessioni individualizzate: Zanoli ha lavorato in palestra per una lieve pubalgia, Zedadka si è allenato col gruppo, Fabiàn ha svolto una parte personalizzata e l’intera seduta col gruppo.

Castel di Sangro – La società come di consueto ha diramato il report dell’allenamento, sul quale sono indicate tutte le attività svolte in seduta.

“Mattina di lavoro allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro per il Napoli. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione in palestra ha svolto partita a campo ridotto con 5 porticine. A seguire esercitazione tattica difensiva e offensiva a gruppi. Ounas ha svolto personalizzato in campo. Zedadka ha svolto l’intera seduta in gruppo. Zanoli ha effettuato lavoro preventivo in palestra per lieve lombalgia. Fabian ha svolto quasi tutto l’allenamento in gruppo e una parte personalizzato”.

