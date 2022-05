Cassano futurista: “Spalletti allenatore giusto per lo scudetto…”

Antonio Cassano, ex Roma ed Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Bobo TV sui canali di Twitch in merito a Luciano Spalletti ed il Napoli, dichiarando quanto segue:

“Un esterno sinistro, un compagno per Koulibaly, un centrocampista centrale se Fabian se ne va e uno che prende il posto a Insigne. Basta questo al Napoli per essere competitivo ai massimi livelli. Mi dispiacerebbe perdesse Ospina, un portiere fondamentale che fa la differenza. Se dovesse andar via qualcun altro si andrebbe a rompere un giocattolo che già funziona. Anche a De Laurentiis devo dire bravo perché non ha fatto confusione come in altre situazioni. Spalletti potrebbe essere l’allenatore giusto per lo scudetto”.

