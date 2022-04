Cassano “confronta” i due tecnici: “Spalletti-Gattuso +3, ma il lavoro di Luciano e da 10”

Antonio Cassano, ex Roma e Real Madrid, detto il “Maradona” della Bari vecchia, e’ intervenuto a Bobotv, e sul confronto Spalletti-Gattuso si e’ cosi’ espresso:

“L’anno scorso il Napoli non ha mai lottato per lo scudetto, invece quest’anno è lì in piena lotta. È vero che Spalletti ha fatto solo 3 punti in più finora rispetto a Gattuso, però si sta giocando il campionato e anche se credo che sia fuori dalla lotta scudetto si trova comunque li. In Europa League è andato fuori contro il Barcellona. Gattuso ha fatto un buonissimo lavoro, ma secondo me il grande merito di Spalletti quest’anno è aver valorizzato giocatori che l’anno scorso non si sono mai visti. Lobotka è il giocatore più importante al momento, Osimhen è cresciuto esponenzialmente in una maniera devastante, Rrahmani che l’anno scorso non ha mai giocato. Il Napoli è davanti alla Juve, vicino all’Inter e secondo me quello che sta facendo Spalletti è eccezionale, da 10. Valorizzazione dei giocatori, il tipo di calcio che fa, l’entusiasmo che ha dato e poi non dimentichiamo che sul mercato ha acquistato solo un giocatore ovvero Anguissa”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati