Caso scommesse: Zaniolo nega di aver giocato sul calcio

Nuovi sviluppi sul caso scommesse anche sul fronte Zaniolo, i quali seguono a ruota quelli su Fagioli e Tonali. L’ex Roma però, a differenza dei suoi colleghi, sembra voler proseguire su un’altra via. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’azzurro sostiene di non aver giocato sul calcio, ma solo a blackjack su piattaforme che non sapeva fossero illegali. Questa sarà dunque la linea difensiva che seguiranno i suoi avvocati. Nel momento in cui dovesse essere confermata, a seguito dell’analisi dei dispositivi elettronici del calciatore, per quest’ultimo vi sarebbe solo un’ammenda da pagare, senza nessun risvolto sul lato sportivo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati