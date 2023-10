Caso scommesse, Tonali si costituisce e segue la strategia di Fagioli

Sandro Tonali è pronto a costituirsi volontariamente nel caso delle scommesse illecite in cui è finito insieme a Fagioli e Tonali. L’ex centrocampista del Milan, che ora gioca nel Newcastle, è stato coinvolto nelle indagini condotte dalla Procura di Torino su un sistema di scommesse illegali.

È importante notare che i tre giocatori non sono stati i promotori dello schema, ma sono stati involontariamente coinvolti in un’indagine in corso sui sistemi di scommesse illecite. Fagioli si è già autodenunciato alla Procura della FIGC, guidata dal procuratore federale Giuseppe Chinè, e si prevede che Tonali seguirà presto l’esempio.

Tonali ha coinvolto Fagioli, l’obiettivo è ridurre la pena

L’obiettivo del team legale di Tonali è quello di minimizzare il danno e potenzialmente ridurre la durata dell’eventuale sospensione, come hanno fatto i rappresentanti legali del centrocampista della Juventus. Si è già svolto un incontro tra Chinè e gli avvocati di Tonali, durante il quale sono stati raggiunti accordi per far sì che il giocatore, che tornerà in Italia nei prossimi giorni, ammetta il suo coinvolgimento nelle attività di scommesse legate al calcio.

Solo grazie a questa ammissione è possibile raggiungere un accordo di patteggiamento prima che vengano formalizzate le accuse, con il potenziale risultato di dimezzare l’eventuale sospensione. Attraverso il cellulare di Fagioli è emerso che l’applicazione per scommettere era stata ricevuta dall’ex giocatore del Milan anche se il giovane centrocampista della Juventus ha poi risposto agli investigatori di non essere a conoscenza del fatto che lo stesso Tonali effettuasse o meno scommesse sul calcio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati