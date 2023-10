Caso scommesse, possibili 10 mesi di squalifica per Fagioli

Il caso scommesse è ormai divampato, vedendo in Fagioli la scintilla che ha dato fuoco alla polveriera. Essendo stato il primo nome ed anche quello, ad ora, più collaborativo, la sua vicenda dovrebbe presto giungere a conclusione. Il ragazzo si è autodenunciato alle autorità, ammettendo anche una forma di ludopatia alla ricerca del patteggiamento. Il giocatore verrà nuovamente ascoltato dalla Procura in settimana, al termine della quale si suppone arriverà la condanna. Trovando un accordo prima del deferimento otterrebbe immediatamente uno sconto di pena (la metà). Questa a sua volta, grazie alla sua collaborazione, potrebbe essere ulteriormente ribassata fino 10 mesi. Il giocatore dunque chiuderebbe qui la sua stagione, per tornare a disposizione sono nella prossima

