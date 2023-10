Caso scommesse, l’avvocato di Zaniolo: “Non ha commesso reato, il rischio non c’è!”

Riguardo al caso scommesse, si è espresso anche l’avvocato di Nicolò Zaniolo, che ha parlato a nome del suo assistito riguardo all’accusa di giocate illegali. L’ex giocatore di Inter e Roma, ora in forza al West Ham, è pienamente supportato dalla società che crede alla sua versione.

Zaniolo è uno dei calciatori indagati insieme a Fagioli e Tonali, riguardo la vicenda sul calcio scommesse. Riguardo l’indagine l’avvocato del ragazzo, Gianluca Tognozzi, ha spiegato nel dettaglio la situazione relativa al suo assistito. La certezza delle parti in causa è che si chiuda tutto con una pena minima e solo pecuniaria.

Infatti, Tognazzi ha recentemente sottolineato che Zaniolo è totalmente estraneo ai fatti di cui è accusato ed al massimo potrà subire una multa:

“Non ha mai scommesso. Lo ha detto anche a me. È possibile che abbia fatto giochi di carte come poker o blackjack su piattaforme online illegali, senza però sapere che lo fossero, ma chiariremo tutto”.

“Cosa rischia? Una ammenda di qualche centinaia di euro. Tutto questo a meno che ci fosse una reiterazione del reato così grande da rendere impossibile comminare solo una pena pecuniaria”.

“Atti d’indagine? Per averli si dovrà fare una istanza relativa al sequestro di tablet e cellulare. Qualora se ne occupasse il pubblico ministero, potrei averli presto, se invece andasse al Tribunale del riesame potrebbe volerci una decina di giorni. Proprio per questo è prematuro ipotizzare delle date certe per essere ascoltati, eventualmente, dagli inquirenti”.

