Caso scommesse, Fagioli out 8 mesi più 5 di sensibilizzazione

Proseguono le indagini relative al caso scommesse ed emergono nuovi dettagli riguardo la situazione di Fagioli. La Procura di Torino starebbe indagando in merito a possibili frodi sportive, ricercando se ci siano stati accordi tra calciatori su eventi come l’assegnazione di un cartellino, analizzando gli apparecchi di comunicazione sequestrati. Dal punto di vista sportivo, il centrocampista della Juventus – evidenzia Repubblica – grazie alla sua collaborazione e a fronte di un patteggiamento, potrebbe dover scontare solo 8 mesi di squalifica. A questi se ne aggiungerebbero altri 5 come pene accessorie, nel corso dei quali il calciatore dovrà essere portavoce di una campagna di sensibilizzazione da effettuare nelle scuole calcio. Una via che potrebbe essere seguita anche dagli altri colleghi coinvolti nella vicenda.

