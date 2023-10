Caso scommesse, Barbano: “Non è uno scandalo, ma un’epidemia”

In un lungo intervento sul Corriere dello Sport, Alessandro Barbano si sofferma sul caso scommesse e sulla inadeguatezza della giustizia: “Questo non è uno scandalo. È un’epidemia. Per la Giustizia ordinaria di raffreddore. Per quella sportiva di peste. Un’epidemia di peste può decimare una Nazionale e tagliarla fuori per un decennio dal calcio che conta, condannando a morte un’economia sportiva. Perché Zaniolo, Tonali e Fagioli non sono propriamente accessori, ma piuttosto i pilastri dell’Italia del futuro. Quando impatta con una malattia sociale gravissima come la ludopatia, infiltrata come una metastasi nel corpo sociale del sistema, questa Giustizia dimostra tutta la sua inadeguatezza e la sua pericolosità. Perché squalificare per tre anni un calciatore di vent’anni, per aver ceduto a una dipendenza patologica, è una risposta impotente, inutile e dannosa”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati