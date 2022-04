Caso-Plusvalenze: deferite 5 di Serie A, ci sono anche Juve e Napoli

In merito al “caso-plusvalenze”, la Procura Federale della Figc ha deferimento per illecito amministrativo ben undici società: cinque di Serie A (Juventus, Napoli, Genoa, Empoli e Sampdoria), due di Serie B (Pisa e Parma). Gli altri club coinvolti sono Pescara e Pro Vercelli in Lega Pro, Novara e Chievo, non più affiliati.

Nell’inchiesta, iniziata nei mesi scorsi – e chiusa il 21 febbraio – in seguito alla segnalazione della Covisoc (l’organismo di controllo sulle società di calcio), andranno a processo, assieme ai club, anche 61 persone tra dirigenti vari e amministratori assortiti, che hanno ricoperto l’incarico di consigliere di amministrazione o di dirigente dotato dei poteri di rappresentanza.

L’accusa della Procura

Alle società di A viene contestata la violazione dell’articolo 31 comma 1, che punisce “la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Covisoc e dagli altri organi di controllo della Federazione“.

Come specificato dalla Procura, sono state tutte deferite “per avere contabilizzato nelle relazioni finanziarie plusvalenze e diritti alle prestazioni dei calciatori per valori eccedenti quelli consentiti dai principi contabili“.

Le eventuali sanzioni

Queste le sanzioni previste dall’ordinamento sportivo qualora venisse accertata la sussistenza dell’impianto accusatorio sostenuto dalla Procura: “La società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida“.

Rischiano seriamente in B

Assai più grave la posizione dei club della cadetteria. Per loro, la Procura fa riferimento all’articolo 31 comma 2, che punisce chi “mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l’iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa“.

Insomma, Pisa e Parma rischiano grosso: le sanzioni vanno infatti dalla penalizzazione alla retrocessione o addirittura esclusione al campionato.

