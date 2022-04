Caso Plusvalenze: Ci siamo, oggi inizia il Processo

Eccoci giunti al giorno del Processo, 11 club, tra cui 5 di Serie A, a giudizio per il caso plusvalenze. Juventus, Napoli, Sampdoria, Empoli e Genoa, sono chiamati alla “sbarra“, con una condanna che avanza spedita nei confronti delle societa’ interessate. Oggi dunque si riunisce il Gran Jury per decidere la pena, con molta probabilita’ pecunaria e salatissima, alle societa’ su indicate, per evidenti irregolarita‘, cosi raccontano le carte processuali in possesso della Procura Federale, nelle acquisizioni e valori dei calciatori da loro acquistati e venduti, gonfiando a loro volta i bilanci societari.

Ma in ballo per la credibilta’ delle societa’cosa c’e’?

La Procura federale vuole tentare di “sfondare” il famoso muro del costo oggettivo del calciatore, e forse stavolta, con la documentazione acquisita dalle varie perquisizioni avvenute nelle sedi delle societa’ indiziate, potrebbero arrivare dei riscontri, ma va anche detto che nel materiale istruttorio mancano le intercettazioni, acquisite della magistratura ordinaria di Torino, nell’ operazione denominata Prisma, oltreche’ relazione della Covisoc e della «verifica ispettiva» della Consob. E’ chiaro pero’ che se la Procura Federale riuscisse ad aver ragione, la dinamica del ricorso alla plusvalenza facile come panacea di tutti i conti, entrerebbe in crisi.

Va detto anche che molte volte si e’ provato, tra giustizia Federale ed Ordinaria, hanno provato piu’ volte ad eliminare tale sistema, ma vanificato sempre da uno “sbarramento” al momento della Verita‘! Esempio ne e’ il Chievo nel 2018, con tanto di bilancio gonfiato, i giudici di primo e secondo grado decisero in

base all’«imprudenza di una condotta gestionale non corretta» e non alla scelta di punire la

distanza fra valore iscritto a bilancio e valore reale del calciatore trattandosi di una negoziazione riservata alle parti. In pratica , la Procura Federale, con un modello molto statico, e 5 voci presenti (eta’, ruolo, storia sportiva, contratto di lavoro, storia dei trasferimenti) ne stabili’ il valore “rettificato“, un po’ come il TRANSFERTMARKT. Un chiaro abbassamento del reale valore di trasferimento almeno variabile da 20 a 70 volte.

La domanda comunque che accompagna questo processo e’, reggera’ la struttura costruita dalla Proura Federale?Beh, lo sapremo a breve, visto che il 15 APRILE, prima diPasqua, scopriremo quale sara’ la sorpresa nell’ uovo di queste societa’.

Le multe dietro l’angolo

Saranno, con molta probabilita’, per le 5 societa’ di Serie A indagate, saranno richieste multe salatissime ed inibizioni a lungo termine per i dirigenti che ne fanno capo, ma In ogni caso, la partita giudiziaria sulle plusvalenze non si chiuderà qui. C’è in corso, infatti, l’inchiesta penale di Torino, ma anche quella avviata dai pm di Milano, che portrebbe avere altri riflessi sportivi. Insomma, il calciomercato, si rischia che lo faccia in un aula di tribunale!

