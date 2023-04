Sul caso Osimhen indaga la finanza. Riparte l’inchiesta per il trasferimento dell’attaccante nigeriano, da Lille a Napoli. In queste ultime ore, la Procura di Napoli ha inviato la Guardia di Finanza, nella sede della Turris, per acquisire i contratti di acquisto e cessione, di Claudio Manzi. Uno dei quattro calciatori, assieme a Liguori, Palmieri e Karnezis; che il Napoli aveva ceduto al Lille nel 2019, rientrati nella trattativa, che portò Osimhen a Napoli.

Tutto è nato dopo le perquisizioni negli uffici di Roma e Lazio, la Guardia di Finanza è andata nella sede della Turris, a Torre del Greco, che milita nel campionato di serie C.

Ha acquisito i due contratti di Claudio Manzi, nome diventato noto, poiché inserito nella contropartita, che portò Victor Osimhen nella capitale campana. Il Napoli, come tutti gli altri club, nel processo sulle plusvalenze fu prosciolto. L’acquisizione rientra nel supplemento di indagine, chiesto a Gennaio, dalla Procura di Napoli. La Finanza ha già ascoltato alcuni dei ragazzi coinvolti, nell’affare Osimhen, ora ha i contratti in mano. Il trasferimento di Manzi fu valutato 4 milioni di euro, ma in Francia non era mai andato.

Contratti firmati a Castel Volturno, poi subito girato in prestito alla Fermana.

Il Lille che nel frattempo aveva cambiato proprietà, undici mesi dopo, ha svincolato Manzi. Quest’ultimo, firmò gratuitamente per la Turris, che a Gennaio, lo ha venduto alla Virtus Entella per 120mila euro. Valutazione oltremodo inferiore, ai quattro milioni, iscritti a bilancio, dal Napoli.

Al momento non ci sono ipotesi di reato, per la Turris, i PM De Falco e Simeone, portano avanti l’istruttoria, per fare chiarezza, sulla compravendita tra Lille e Napoli. Mentre la valutazione finale di Osimhen, fu di 71 milioni.

Tutte queste indagini andranno avanti, probabilmente oltre la fine del campionato. Ma è chiaro che il polverone, fa gioco alla Juventus, in attesa del 19 Aprile, per mitigare i 15 punti di penalità.

Sicuramente se ne parlerà, per molto altro tempo, sarà probabilmente, il tormentone dell’estate.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati