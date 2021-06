Caso Osimhen: in Francia indagano su dove siano finiti i soldi

L’acquisto di Osimhen è finito sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti francesi, che stanno letteralmente spulciando i libri contabili del Lilla.

Ovviamente, il Napoli non è affatto coinvolto in nulla di illecito, come del resto il giocatore. In effetti, tanto la società partenopea, quanto il centravanti nigeriano, sono soltanto sfiorati dallo scandalo crescente.

Tutto è partito dal cambio di manico, negli ultimi mesi, maturato in seno a Les Dogues. Alla cui guida è stato nominato Olivier Letang, ex diesse del Psg, nonchè ex presidente del Rennes.

La nuova proprietà, subentrata a dicembre, ha promosso un’attenta analisi di bilancio, da cui sono emerse profonde anomalie. Immediatamente segnalate alla magistratura. Ad insospettire oltremodo i nuovi arrivati, la circostanze per cui, ad una prima revisione contabile, le casse societarie apparissero sostanzialmente vuote.

Degli 81,3 milioni pagati dal club azzurro, infatti, meno di una decina sono arrivati ai “Mastini”.

Nel mirino c’è la gestione dell’ex proprietario Gerard Lopez, attualmente tra i candidati all’acquisto del Bordeaux. Da quì ad indagare sulla sparizione del tesoretto prodotto in bilancio dalla cessione di Osimhen al Napoli, il passo è stato sin troppo breve.

I conti non tornano

L’Equipe insiste sul fatto che la giustizia francese stia studiando da vicino documenti e movimenti sui conti correnti, per capire concretamente dove siano finiti non solo i soldi versati dal Napoli.

Effettivamente, in quattro stagioni, sono stati trasferiti a diverse società che fanno capo a Lopez ed a vario titolo, ben 67,7 milioni di euro. Ecco perchè i revisori contabili, scrive ancora il noto quotidiano sportivo francese, hanno sollevato dubbi su alcune transazioni.

Per dovere di cronaca, è doveroso ricordare che la valutazione finale di Osimhen toccò quella cifra, inserendo tre calciatori della Primavera. Oltre al portiere Karnezis, cui fu data una valutazione, assolutamente fuori mercato, di 20 milioni.

Dal canto suo, il Napoli ritenne comunque vantaggioso l’affare, considerando che i circa 50 milioni da pagare al club vennero rateizzati in 5 anni, rendendo sostenibile dal punto di vista economico-finanziario l’impalcatura dell’intera operazione.

Ora vedremo a cosa approderà l’inchiesta. Nel frattempo, Letang ha congelato commissioni e onorari legate alla precedente proprietà, per un ammontante di almeno 28 milioni.

