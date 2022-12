Caso Juventus, Quanto e’ stato lungimirante ADL

Lo scandalo Juventus ha attirato parecchia attenzione da tutto il calcio mondiale. Le irregolarità finanziarie generate, dal consiglio d’amministrazione e il presidente Andrea Agnelli, stanno portando i bianconeri in una strada molto tortuosa. La Vecchia Signora rischia il peggio per reati come notizie false sugli stipendi dei calciatori con la finta riduzione pagata a mezzo di scrittura privata, elusione fiscale, plusvalenze fittizie, false fatture, false comunicazioni e manipolazione del mercato e indagine della UEFA per violazione del fair play finanziario. Ora, però, bisogna vedere se a pagarne le conseguenze sarà anche la squadra stessa, oppure solamente i membri della società.

C’è da dire che, di certo, i guai per la Juventus sono iniziati dopo l’investimento folle per Cristiano Ronaldo. Anche perché, la stella portoghese non ha reso come ci si aspettava e, perlopiù, c’è stata la pandemia di mezzo che ha portato una profonda crisi economica nel calcio. Ad ogni modo, c’è una persona che dal problema Covid-19 ne è uscita vincitrice: Aurelio De Laurentiis. Inoltre, il patron azzurro non si è mai spinto oltre la sua soglia di bilancio. Infatti, secondo varie indiscrezioni, i conti del Napoli sono in ordine. E, tra l’altro, ha anche abbassato il monte ingaggi e, nonostante ciò, i partenopei viaggiano ad alti livelli.

