Caso Fagioli, La Repubblica tira in ballo Bonucci: i retroscena del giornale nazionale

La situazione di Nicolò Fagioli è sempre più a rischio. Il talentino della Juventus è nell’occhio del ciclone e a causa del suo problema con le scommesse e secondo quanto pubblicato e riportato da La Repubblica Leonardo Bonucci sapeva di questa dipendenza. Una nuova situazione abbastanza pesante questa per il centrocampista e per l’ex calciatore della Vecchia Signora e del Milan, ora attuale all’Union Berlino. Infatti, sempre secondo il giornale Nazionale, Bonucci e un altro membro dello staff bianconero, erano a conoscenza delle giocate che faceva Fagioli. La ricostruzione de La Repubblica parla di 1 milione di euro polverizzato in pochi mesi. Nelle chat, sempre secondo La Repubblica, verrebbero svelati i rapporti anche ad altri calciatore della Juventus e confermano che Zaniolo e Tonali non si limitassero a giocare nei siti di casinò online. Cosa rischia Bonucci? Secondo il giornale Nazionale il difensore centrale rischierebbe 6 mesi di squalifica per omessa denuncia, così come anche il membro dello staff bianconero ancora non reso noto.

