Calciomercato Napoli: “Tutto fatto per lui! Cifre e dettagli dell’ accordo”

Pierluigi Gollini torna al Napoli, sarà ancora lui il vice di Alex Meret per quanto riguarda la stagione 2023-2024. Secondo quanto riferisce SKY Sport dopo gli ultimi 6 mesi con gli azzurri, il portiere torna ancora in prestito oneroso a 400mila euro con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Operazione ormai definita, mancano solamente le visite mediche e le firme. Il portiere di proprietà dell’Atalanta era arrivato nel gennaio del 2023 dopo la prima parte di stagione alla Fiorentina, 4 presenze per lui in Serie A con la squadra di Spalletti dopo le 9 a Firenze in tutte le competizioni.

La scorsa stagione era stata importante per Gollini anche per il ritorno in Italia dopo l’esperienza in Premier League. Nel 2021 infatti aveva accettato l’offerta del Tottenham.

Si trattava della sua terza esperienza in Inghilterra dopo le giovanili con il Manchester United e la Championship con l’Aston Villa. Per lui oltre 125 presenze in Serie A con le maglie di Hellas Verona, Atalanta, Fiorentina e Napoli. Per Rudi Garcia un secondo portiere di assoluto livello e affidabilità.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati