Casale – Napoli: questo matrimonio s’ha da fare?

Solidità, forza e gruppo. Sono queste le caratteristiche principali del Verona che, a suon di prestazioni e risultati, sta stupendo il calcio italiano. Spesso capaci di mettere in vetrina i giovani talenti di casa propria, gli scaligeri quest’anno stanno sfoggiando un calciatore dalle prospettive calcistiche molto interessanti: Nicolò Casale.

Difensore centrale classe ’98, Nicolò Casale ha rubato l’attenzione di molte big italiane. Nonostante la giovane età, in pochi mesi si è calato perfettamente nei dettami tattici di Tudor.

Il no. 16 gialloblù è in grado di ricoprire il ruolo di difensore centrale sinistro nella difesa a tre, garantendo copertura sulla fascia sinistra e anche un sostegno difensivo ai compagni di reparto. Alla sua prima stagione in A, è stato da subito capace di mostrare il suo talento, grazie anche ad una grossa stazza fisica e una grande correttezza in campo; prova ne sono i soli tre cartellini gialli ricevuti nel girone d’andata.

Casale e la stima di Giuntoli mai nascosta

Il difensore italiano sembra, dunque, pronto per il grande salto in una big del nostro campionato. Dal canto suo, Giuntoli apprezza e non poco il gioiellino di Tudor, tant’è che il direttore sportivo azzurro era domenica in tribuna per assistere a Sassuolo-Verona.

Si ha quindi la netta sensazione che il Napoli farà un tentativo per Casale. Non di certo a gennaio; i partenopei hanno appena acquistato in prestito Tuanzebe per sopperire alla partenza di Manolas e difficilmente faranno altri movimenti per la linea arretrata. Ma in ottica estate, chissà che questa pista di mercato non possa scaldarsi. In ogni caso, il Napoli ci proverà.

