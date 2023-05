Carolina Morace sulla mentalità dei Napoletani e’ davvero da applausi

I napoletani fanno spesso notizia per notizie non proprio edificanti. Si pensi alla cronaca nera e non solo. In tanti, purtroppo, tendono a considerare i cittadini del capoluogo campano un “popolo diverso dagli altri, spesso confusionario”. Ma c’è anche chi, come Carolina Morace, frequentando Napoli da tempo, ha una opinione nettamente diversa. Queste le parole dell’ex calciatrice ai microfoni di Tele A:

“Vedo spesso che i ‘forestieri’ vi vogliono fare la morale, ma sbagliano”.

“Dicono che voi napoletani siete esagerati, eccessivi, vi consigliano di tenere determinati comportamenti. Io non la penso così. Voi napoletani siete diversi dagli altri ed è verissimo, non lo nego. Ma do una accezione positiva a tale termine. Siete diversi perché siete originali, creativi, artisti. Chi mi conosce lo sa, io non sono ruffiana, sono anzi molto diretta. Ma per questo motivo non posso che parlare bene dei napoletani”, ha aggiunto Carolina Morace nel corso del suo intervento.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati