Caro Giuntoli, Ora come la metti? Bugia!…

Clamorosa indiscrezione, che Giuntoli aveva definito fuori portata, ma che proprio oggi, notizia del Corriere della Sera, edizione odierna, ha lanciato una” bomba”, con la miccia accesa, proprio sotto i piedi del DS partenopeo, a sole 24 ore circa, dalle dichiarazioni in conferenza stampa.

Di chi stiamo parlando? Paulo Dybala, infatti l’ex Juventus, torna a far parlare di sé in chiave Napoli, che ADL sembrerebbe davvero determinato a portare all’ ombra del Vesuvio.

Giuntoli aveva dichiarato…

“Con Dybala non abbiamo mai parlato, lo riteniamo fuori portata e sta parlando con altri club”. …ricordate la storia della volpe e l’uva…bene ora capiremo di cosa stiamo parlando!

Ecco le dichiarazioni, del DS , che giustamente confonde le acque, ma stridono con quelle pubblicate dal Corriere della Sera, nell’edizione odierna:

“È il più classico dei colpi di teatro che il presidente azzurro sogna anche di notte, anche per rispondere a una piazza che lo critica ed è pervasa dallo scetticismo. Tra il dire e il fare ci sono contatti con l’entourage dell’ex attaccante bianconero e c’è soprattutto un lavoro2 sottotraccia che, nonostante le smentite ufficiali, il club porta avanti”.

Adesso viene la domanda più difficile a cui rispondere, ma lascio ai lettori, ADL prende Dybala per “ammorbidire” la partenza di Koulibaly? Oppure e solo una suggestione? La notizia è stata riportata, a voi il compito di capirne il finale.

