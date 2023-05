Caro Cruciani il tuo nome, in tempo di miseria, significa “C… Scardat”. Chiedendo scusa alla Toilette per l’irriverente paragone…Sconcertante stupidità!

Ci mancava il solito Cruciani, l’attacco ai napoletani dopo la vittoria: “Insopportabili, non hanno vinto nulla”

“La loro retorica è insopportabile. Le società vincono come da altre parti perché hanno dei progetti sportivi. La retorica del sud che è come una rivincita con il nord è ridicola. Ha vinto il popolo di Napoli? Ma quale vittoria del popolo, ha vinto la società e non il popolo“, queste le parole di Giuseppe Cruciani.

Il conduttore radiofonico le ha pronunciato da ospite in studio della trasmissione Mediaset, in onda su Rete 4, ‘Dritto e rovescio’. Tali affermazioni hanno scatenato molte polemiche sui social. I commenti e i post dei tanti utenti napoletani non si sono fatti attendere.

