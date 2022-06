Caro Ciro, proprio tu sei cascato nella trappola di Don Aurelio!

Dries “Ciro” Mertens, numero 1 nella classifica degli attaccanti azzurri più prolifici di sempre, superando negli anni Maradona, Hamsik e Vojak. Nato nel freddo Belgio , ma dall’animo “scugnizzo”, Il 24 giugno 2013 viene acquistato a titolo definitivo dal Napoli per una cifra di circa 9 milioni e mezzo di euro.

Sei vissuto a Napoli per ben 9 anni, una vita per un calciatore, ami e sei parte integrante di questa citta’, chiami addirittura Ciro Romeo, il tuo primo genito, e vivi la napoletanita’ come pochi passati di qui! Ma hai fatto un errore…ti sei fidato di un forestiero!

Pensaci, e correggimi se sbaglio, tu sei il cannoniere numero uno della storia di questo club, perche’ ti si vuol rinnovare il contratto il 7 di Giugno? Sai come ti potrebbero chiamare? Fessacchiotto! Non volevo offenderti, credimi, ma e carta conosciuta, e lui, con i suoi “bravi“, ti ha venduto al popolo, mettendoti alla gogna, perche’ in un …”Mattino” di Giugno, se ne lavato, per l’ennesima volta , le mani, distruggendo l’immagine di chi ha la sola colpa di aver scelto il silenzio!

Ancora una volta, Don Aurelio con arte cinematografica, riesce con un colpo di teatro, ed un …foglio all’ iimprovviso, grazie ai suoi fedeli aguzzini, a far cambiare il vento. Scetate Ciru’, non consentirlo tutto questo, e riprenditi la credibilita’ , altrimenti ricordati, tutto cio’ che’ stato ieri, scomparira’ domani!

Sai come si dice da noi, o’ pesce’ feta’ da a’ capa’…e il puzzo che si sente da Palazzo Donn’ Anna, fino a Castel Volturno, non ha sicuramente bisogno di interpretazioni. Il silenzio di Don Aurelio? Perche’ lo ha sempre fatto!

