Caro Bruno Pizzul, è stato “tutto molto bello”

L’Italia del calcio saluta una delle sue voci più celebri dello sport. Bruno Pizzul ci ha lasciati all’età di 87 anni, portandosi via quel timbro inconfondibile, elegante e misurato, che per decenni ha accompagnato le gesta degli Azzurri e scandito le emozioni di un popolo intero.

Friulano di San Canzian d’Isonzo, uomo di straordinaria cultura e ironia sottile, Pizzul era l’esempio perfetto di giornalismo sportivo raffinato, mai sopra le righe. Niente urla, niente sensazionalismi, solo la voce calda e avvolgente di chi sapeva raccontare il calcio con passione e rispetto. Bruno Pizzul è stato lo zio o il nonno di tutti noi, che potevi incontrare al bar sotto casa, al supermercato o alle poste, mentre ti salutava con quello straordinario sorriso che lo faceva sembrare uno di famiglia.

Il sottoscritto ebbe la ventura di incrociarlo anni addietro, in una di quelle serate di pugilato di provincia, dove il sudore si mescola alla passione e gli spalti vibrano di autentica devozione sportiva. Eravamo in provincia di Napoli, con mio padre e mio nonno, e ci bastò uno scambio di parole per restarne ammaliati. Un uomo che incarnava la gentilezza senza affettazione, l’educazione senza manierismi, l’umiltà senza finzioni, la professionalità senza ostentazioni. Uno di quei rari esemplari umani che non parlano di sé, ma lasciano che siano gli altri a raccontarne la grandezza.

Il narratore della Nazionale

Dal 1986 al 2002 è stato il telecronista ufficiale della Nazionale italiana, entrando nelle case di milioni di italiani con un linguaggio che sapeva essere tanto colto quanto accessibile. Ha raccontato cinque Mondiali, cinque Europei e innumerevoli partite, regalandoci frasi che oggi risuonano nella memoria collettiva.

Chi non ricorda il suo inconfondibile “tutto molto bello”, espressione divenuta leggenda, pronunciata con quel misto di entusiasmo e compiacimento davanti a una giocata sublime? O il mitico “mamma, li turchi!”, in un’Italia-Turchia vissuta con un pizzico di divertita apprensione?

E che dire di questo Milan-Steaua?

Roberto Baggio e USA ’94

Se c’è un momento in cui la voce di Pizzul si è fusa con la storia del calcio italiano, è senza dubbio il Mondiale del 1994, quello di Roberto Baggio. La sua telecronaca delle gesta del Divin Codino negli USA rimane impressa come una pellicola sbiadita dal tempo, ma ancora viva nel cuore degli appassionati.

Quando Baggio trascinò l’Italia in finale con la sua doppietta alla Bulgaria in semifinale, Pizzul fu perfetto nel sottolineare il momento con sobrietà ed emozione, senza mai eccedere nell’enfasi. Poi, quella finale maledetta contro il Brasile, e quel rigore calciato alto che lasciò un intero Paese in silenzio. Pizzul, con la sua voce intrisa di tristezza e rispetto, lasciò parlare le immagini. Perché un grande telecronista sa quando è il momento di tacere.

Un giornalista d’altri tempi

Con lui scompare un modo di raccontare il calcio che oggi sembra lontano anni luce. Niente eccessi, nessuna spettacolarizzazione forzata: Pizzul era l’opposto del giornalismo urlato, il simbolo di un’epoca in cui il calcio si raccontava con eleganza e misura.

Ora la sua voce si spegne, ma il suo ricordo resta intatto. Perché quando pensiamo ai grandi momenti della Nazionale e delle nostre squadre quando facevano la voce grossa in Europa e nel Mondo, accanto alle immagini, c’è sempre quella voce inconfondibile, garbata e rassicurante, che ci fa sentire a casa.

Ciao, Bruno. È stato “tutto molto bello”, anche grazie a te.