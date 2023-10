Caro Aurelio “Staje senza pensier…” Osimhen vede You Tube, tra infortuni e chiacchiere presidenziali tra “amici”, decide di…

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nel corso di un incontro con una parte della stampa, ha parlato, ha trattato diversi argomenti. Il massimo dirigente ha fatto un riferimento anche al bomber Victor Osimhen:

“Eravamo d’accordo sul rinnovo del contratto, c’era stata anche una stretta di mano. Il suo umore è poi cambiato…”. Il nigeriano, almeno secondo quanto scrive l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, non avrebbe gradito le parole dell’imprenditore cinematografico.

Ecco quanto si legge sul principale quotidiano cittadino:

“Un tuono che squarcia la serenità nella quale Victor Osimhen sta vivendo questi giorni non facili di recupero dall’infortunio. Le parole di De Laurentiis gli sono arrivate nel giro di pochi minuti. Giusto il tempo di vedere la conferenza stampa caricata sul canale YouTube del Napoli e si è scatenato il finimondo. Victor ha raccolto le parole del patron, ma non l’ha presa benissimo. Così come il suo agente Calenda”.

Don Aurelio, sul rinnovo di Osimhen, specifica in conferenza…

“Per evitare di dimenticare qualcosa, peggio ancora qualcuno, c’è solo un modo d’affrontare argomenti spinosi: organizzarsi. E Aurelio De Laurentiis, nell’istante in cui sceglie di “denudarsi”, orienta se stesso in un orizzonte così ampio ch’è impossibile perdersi: galleggiando nel suo universo, in quel mondo che sta racchiuso in un pallone, dinnanzi ad una raffica di pensieri mai scomposti, persino pettinati. «Io resto sereno sul rinnovo, come qualche settimana fa. Però è chiaro che i negoziati si fanno in due. Se dopo una stretta di mano le cose cambiano, mi spiace ma ne prendo atto e vado avanti. Il rapporto però è buono, c’è un altro anno prima della scadenza del contratto e ricordatevi come è andata con Koulibaly. Una cosa voglio aggiungere, che un po’ dà noia: io non sto qui per far crescere i giocatori e rivenderli, il Napoli non è un club di passaggio».

