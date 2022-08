Carnevali, ad Sassuolo: “Anche la Juventus su Raspadori…”

La Juventus fa sul serio per Raspadori. Lo conferma l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, che ai microfoni de Il Giornale ha svelato:

“Per Giacomo ci sono gli occhi di Napoli e Juventus. È chiaro che il mercato è ancora lungo e tutto può ancora succedere, ma è altrettanto vero che la nostra idea è quella di porre termine alle trattative nel giro di pochi giorni per concentrarci sul campionato.

Noi abbiamo come obiettivo quello di valorizzare ragazzi, esattamente come Gianluca Scamacca e il suo approdo in Premier è un fantastico riconoscimento”

