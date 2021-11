Carnevale: “Se il Napoli vince con l’Inter non può più nascondersi”

Intervenuto oggi sulle frequenze di Radio Marte, Andrea Carnevale ha parlato del big match della tredicesima giornata: Inter-Napoli.

Secondo l’ex attaccante del Napoli, attuale osservatore dell’Udinese, a Luciano Spalletti va riconosciuto il grande merito di aver posto le basi per lo scudetto interista della scorsa stagione. Il tecnico di Certaldo, infatti, ha guidato i nerazzurri dal 2017 al 2019 e si è assicurato il ritorno in Champions League, prima di essere sostituito da Antonio Conte, che a maggio ha riportato dopo 11 anni di egemonia juventina il tricolore ai nerazzurri.

“Spalletti ha costruito le fondamenta. Ha fatto un ottimo lavoro a Milano; non ha vinto lo scudetto ed è stato un peccato. Spero che venga applaudito perché penso che se lo meriti”, ha affermato Carnevale.

Nel frattempo, l’Inter dovrà fare a meno del difensore centrale Stefan De Vrij, dopo l’infortunio patito con l’Olanda la scorsa settimana. Carnevale ritiene che questa mancanza possa creare una possibile mismatch a favore del Napoli, perché l’olandese era il più indicato a prendere in consegna Victor Osimhen.

“E’ un’assenza molto importante, Ranocchia è un buon giocatore ma non è De Vrij. Il recupero di Bastoni è positivo; è forte ed esperto nonostante la giovane età. Diciamo che Osimhen dovrà affrontare ottimi difensori, ma non credo che abbia paura”.

Il Napoli ha già sette punti di vantaggio sull’Inter. Carnevale, dunque, considera già decisiva una eventuale vittoria degli azzurri.

“Si può assolutamente parlare di Scudetto se vince il Napoli. Forse mi sbaglio, ma quest’anno non ho mai visto soffrire il Napoli, questa è una squadra che dimostra di avere personalità, forza e fiducia per guidare la partita. A parte il pareggio con il Verona, nelle altre partite ho visto una squadra vera. L’Inter è ancora una squadra forte, ha ancora lo scudetto sul petto. Non sarà facile perché chiaramente vogliono battere la capolista e riaprire i giochi; sono ancora i campioni d’Italia in carica. Ma se vincesse, il Napoli non potrebbe più nascondersi” ha concluso.

