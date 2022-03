Carnevale: “Chi vince domani e proiettato allo scudetto, Osimhen decisivo”

L’ex attaccante del Napoli, Andrea Carnevale, in un intervista comparsa oggi sul quotidiano la Repubblica, ha parlato della gara di domani sera al Maradona tra Napoli e Milan. Vi riportiamo le parole dell’ ex attaccante azzurro, in questa intervista pubblicata oggi dal quotidiano Repubblica.

Sulla sfida di domani al Maradona:

“Chi vince domani si può proiettare seriamente verso la conquista del titolo. Il Napoli ha metabolizzato la brutta sconfitta contro il Barcellona. La gara all’Olimpico poteva essere molto complicata, ma la reazione è stata incredibile. Il Napoli ha disputato una partita straordinaria“.

Su Osimhen:

“Osimhen è decisivo nonostante la sfortuna: prima l’infortunio al viso, poi il Covid. Mi impressiona molto, ma deve ancora migliorare. Spende troppo dal punto di vista fisico. È esuberante, ha grande forza fisica, dovrebbe essere meno generoso in alcuni momenti. Deve stare più in area di rigore. Invece di un golo gol, ne segnerebbe almeno due. È già molto forte, se riesce a calibrare al meglio le energie, diventa devastante“.

